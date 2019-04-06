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انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي في البحر الميت بمشاركة الرئيس عباس

انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي في البحر الميت بمشاركة الرئيس عباس
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت في منطقة البحر الميت بالأردن، اليوم السبت، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "منتدى دافوس"، والذي تستضيفه الأردن للمرة العاشرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

ويشارك في المنتدى الذي افتتح أعماله العاهل الأردني عبد الله الثاني، بإلقاء كلمة الافتتاح في الجلسة الرئيسية للمنتدى، عدد من رؤساء الدول ونحو 1000 شخصية من قادة الأعمال والسياسيين وممثلو مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية، وإعلاميون وأكاديميون من حوالي 50 دولة.

ويعقد المنتدى على مدى يومين تحت شعار (نحو نظم تعاون جديدة)، ويستضيف الأردن اجتماعاته بالشراكة والتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي، وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

وتركز جلسات المنتدى على أربعة محاور رئيسية هي: الثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي، وبناء نموذج اقتصادي جديد، ومستقبل الإدارة البيئية في العالم العربي، والوصول إلى أرضية مشتركة في عالم متعدد الاتجاهات.

وسيتم خلال المنتدى، إطلاق مبادرة لتسليط الضوء على أفضل 100 شركة ناشئة في الوطن العربي، من ضمنها أربع شركات فلسطينية، بالتعاون بين المنتدى، ومجلس البحرين للتنمية الاقتصادية.

وقد تم اختيار الشركات من بين نحو 400 شركة، وتمثل 17 دولة في قطاعات حيوية كالتعليم والطاقة والبيئة والتمويل والصحة والإعلام والنقل.

وكان الرئيس عباس، قد وصل عصر أمس الجمعة، إلى منطقة البحر الميت بالأردن، للمشاركة في أعمال المنتدى.

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