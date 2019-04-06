حماس: المقاطعة الواسعة من الفصائل لحكومة اشتية أصبغ عليها حكومة فتحاوية بامتياز

رام الله - دنيا الوطنتحدّث المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، اليوم الاثنين، عن حكومة محمد اشتية، رئيس الوزراء المكلف من قبل الرئيس محمود عباس، قبل أيام قليلة من الإعلان عن تشكيلتها.وقال في تصريحات صحفية: إن "المشاورات التي جرت حول تشكيل الحكومة غير وطنية ولا مسؤولة، وأحدثت في داخل بعض الفصائل شكلاً من التجاذبات، وتسببت باستقالات، ورسخت مزيداً من الاختلافات بين قياداتها".وأضاف القانوع: "الحكومة المرتقبة تزيد المشهد تعقيداً، ولا تلبي احتياجات المواطن الفلسطيني، ولا تمثل مجموع شعبنا، وهي أضعف من أن تواجه التحديات الراهنة التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية"، وفق تعبيره.وتابع الناطق باسم حركة حماس: أن "المقاطعة الواسعة من الفصائل للحكومة، أصبغ عليها حكومة فتحاوية بامتياز، وعكس عزلتها الوطنية، وترسيخها للانقسام، وتعزيز الانفصال عن قطاع غزة".وجدّد القانوع موقف حركته الرافض لأي حكومة تتشكل بعيداً عن الإجماع الوطني الفلسطيني، مشيراً إلى أنها "جاهزة للانخراط والمشاركة في حكومة وحدة وطنية وفق الاتفاقيات الموقعة مع الفصائل في 2005 و2011 بالرعاية المصرية".وتابع: "تقديرنا الخالص للجهود المصرية التي بُذلت من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي تنصل منها رئيس السلطة، وضرب عرض الحائط بها".