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دولي

هيئة الانتخابات بتركيا ترفض طلب الحزب الحاكم بإلغاء نتائج إحدى ولايات إسطنبول

هيئة الانتخابات بتركيا ترفض طلب الحزب الحاكم بإلغاء نتائج إحدى ولايات إسطنبول
الانتخابات المحلية التركية
رام الله - دنيا الوطن
رفضت هيئة الانتخابات البلدية في تركيا، طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم، بإلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة في إحدى ولايات إسطنبول.

وأوضح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أنّ الحزب تقدّم بطلب إلغاء الانتخابات في قضاءٍ بإسطنبول، وليس في الولاية بأكملها، لكن لجنة الانتخابات في الولاية رفضت الطلب، كما نقل موقع قناة (الميادين).

من جهته، اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أوروبا والولايات المتحدة بـ "التدخّل" في شؤون بلاده بعد تعليقاتهم على الانتخابات البلدية.

وحول الطعون المقدمة أمام هيئة الانتخابات هدد إردوغان باللجوء إلى اللجنة العليا للانتخابات في حال لم تستجب لجنة الانتخابات في اسطنبول على الطعون، وأضاف "بعد الانتهاء من التصويت في الانتخابات، دخلنا في المسار القضائي (لتقديم طعون على النتائج)".

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