بوينغ تُعلن خفض إنتاج طائراتها من طراز "737 ماكس"

رام الله - دنيا الوطنخفّضت شركة (بوينغ) الأمريكية لصناعات الطيران والفضاء، إنتاج طرازها الأكثر مبيعاً 737 مؤقتاً، عقب حادثتي سقوط طائرتين من هذا الطراز في إثيوبيا وإندونيسيا.ويتراجع إنتاج الشركة، بعد هذا القرار من 52 طائرة إلى 42 طائرة شهرياً اعتباراً من منتصف نيسان/ إبريل الجاري، وفقاً لبيان أصدرته بوينغ.وجاء القرار في محاولة للتعامل مع وقف تسلم طلبات تصنيع الطراز 737 ماكس بعد حادثتي سقوط طائرتي، كما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).وتخضع الطائرة لفحص في الوقت الراهن، والذي أشارت نتائجه الأولية إلى أن نظام "مانع التوقف المفاجئ" كان به عطل.وسقطت رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية بعد الإقلاع بدقائق قليلة من مطار أديس أبابا في آذار/ مارس الماضي، مما أسفر عن مقتل 157 شخصاً.وسقطت طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة ليون للخطوط الجوية في إندونيسيا في البحر بعد دقائق معدودة من إقلاعها من جاكارتا قبل خمسة أشهر من سقوط الطائرة الإثيوبية، وخلف الحادث 189 قتيلاً.وتشير النتائج الأولية للتحقيق في الحادثين إلى أن قائدي الطائرتين كانا يصارعان من أجل مقاومة نظام مانع التوقف المفاجئ، الذي تسبب هبوطب الطائرة بمقدمتها.وأشار تقرير صدر الخميس الماضي، إلى أن قائد الرحلة الجوية (ET302) التابعة للخطوط الإثيوبية، اتبع الإجراءات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للطائرة قبل سقوطها.