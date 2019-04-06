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السيول تُهدد نحو 400 ألف شخص في مدن وقرى محافظة خوزستان الإيرانية

السيول تُهدد نحو 400 ألف شخص في مدن وقرى محافظة خوزستان الإيرانية
السيول في إيران
رام الله - دنيا الوطن
تهدد السيول الجارفة في إيران، نحو 400 ألف شخص في مدن وقرى محافظة خوزستان، وفق  ما أعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، يوم الجمعة.

وقال فضلي، على هامش اجتماع إدارة الأزمة في محافظة خوزستان: إنه قرر رفع حالة التأهب في المنطقة عقب تفقده مختلف مناطق المحافظة، واطلاعه على الأوضاع.

وأكد الوزير الإيراني، أنه يتعين في هذا السياق العمل على الحد من الخسائر إلى أقل ما يمكن، ورفع مستوى التوقعات، مشيراً إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، حتى لو كانت احتمالات وقوعه ضئيلة لا تتجاوز خمسة بالمئة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتابع فضلي قائلاً: إن جميع الإمكانيات والمعدات والأجهزة والطاقات البشرية، ينبغي أن تكون في خدمة المحافظ؛ لكي يوظفها أثناء الحاجة لخدمة المواطنين.

وبيّن وزير الداخلية في السياق، أنه الضامن لتسديد التعويضات للمنكوبين بالسيول من قبل الحكومة، وأنه سيتابع القضية بنفسه، مشيراً إلى أن الحكومة تنظر إلى أضرار المواطنين من زوايا مختلفة.

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