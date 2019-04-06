نتنياهو مُجددًا: تمنيت أن أجد زعيمًا عربيًا يقبل بتسلم غزة

رام الله - دنيا الوطنعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للتلويح بتنفيذ عملية عسكرية على غزة، معتبرا ذلك الخيار الأخير بعد استنفاد خيارات أخرى، كما أشار إلى أنه عرض قطاع غزة، على زعماء عرب لكن رفضوا استلامها.وقال نتنياهو، للإذاعة الإسرائيلية العامة: "الآن نحن نحيط غزة بقوات كبيرة، ويتجلى تأثير ذلك بأن حماس والجهاد الإسلامي تقومان بواسطة آلاف الناشطين بإبعاد المتظاهرين عن الحدود".وأضاف: "نحن نوجه لهم الضربات ولا يمكننا عقد اتفاق مع من يرغب بإبادتك ولا أعرف إن كنا سننجح بإحراز تهدئة طويلة لكنني أعرف شيئاً واحداً، أنا لا أقوم بحروب زائدة، نستخدم القوة عند الحاجة ومستعدون لتسديد الأثمان، ولكن فقط عند الحاجة، وأنا مستعد لدفع ثمن سياسي، حتى عندما لا تكون حاجة، وربما نضطر لشن حملة عسكرية واسعة النطاق وهذه أولوية أخيرة".وأشار نتنياهو إلى أنه عرض قطاع غزة على قادة عرب، لكنهم رفضوا تسلمه وكرر لهجة التهديد والوعيد بشن حملة واسعة جديدة على غزة واحتلالها، إن تطلبت مصلحة إسرائيل ذلك في خيار أخير.وأوضح، أنه تحدث مع عدة قادة عرب لم يكشف عن هويتهم، وعرض عليهم ضم غزة لكن أحداً منهم لم يقبل بذلك.وتابع: "تمنيت أن أجد رئيساً عربياً يقبل بتسلم غزة، لكن لا يوجد أحد كهذا".