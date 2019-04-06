الاحتلال يُبعد شابين مقدسيين عن المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، عن الشابين المقدسيّين، أحمد أبو عرفة، وتوفيق أبو دهيم، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين.وكان الاحتلال، قد اعتقل الشابين المقدسيين أمس، أثناء خروجهما من المسجد الأقصى.إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء أمس، الشيخ رأفت نجيب، علماً أنها اقتحمت منزله بالقدس القديمة، وسلمت عائلته استدعاء للتحقيق الفوري معه في مركز اعتقال وتحقيق القشلة في باب الخليل بالقدس القديمة.