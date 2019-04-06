قيادي فلسطيني "متسائلًا": هل نتنياهو حر التصرف بغزة يُبقيها مع من يُريد؟

رام الله - دنيا الوطنعقب عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وليد العوض، على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه لن يسلم قطاع غزة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.وقال العوض، في منشور عبر صفحته عبر موقع (فيسبوك): إن تصريح نتنياهو بالأمس، بأنه لن يسلم غزة لعباس تقوم دولة فلسطينية، متسائلًا: "هل هذا يعني أنها أصبحت بعد تفاهمات التهدئة بعهدته، وحر بالتصرف بها، يبقيها مع من يريد أو يسلمها لمن يرغب، آمل غير ذلك، وأن يكون الرد سريعاً باغلاق الطريق المفتوح لتنفيذ صفقة العار".يذكر، أن نتنياهو، قال إنه يرفض عودة السلطة الفلسطينية إلى الحكم في قطاع غزة، وأن إسرائيل مستفيدة من الانقسام الفلسطيني.