التعليم بغزة تُوظف 1060 معلماً على بند التشغيل المؤقت

رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، الدكتور زياد ثابت عن توظيف 1060 معلماً ومعلمة في المدارس الحكومية بمحافظات قطاع غزة، ضمن بند التشغيل المؤقت لمدة 6 أشهر، بتمويل من دولة قطر الشقيقة، وبالتعاون مع وكالة الغوث ومؤسسة (UNDP).وأكد ثابت، أنه تم ترشيح هؤلاء المعلمين للعمل بعد خضوعهم لمقابلات من ضمن حوالي 2500 خريج تربية من مختلف التخصصات، موضحاً أن الوزارة، حرصت عند إجراء المقابلات على اتباع الأساليب الفنية والعلمية والمنهجية من أجل اختيار الأفضل، وذلك للاستفادة منهم بالشكل المهني الأمثل في المدارس، بعد إخضاعهم لدورات تدريبيه تؤهلهم للعمل.ونوه وكيل الوزارة إلى أنه سيجري توقيع العقود، واستلام العمل خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة، بمقر الوزارة بغزة، وسيكون عملهم خلال الفصل الدراسي الحالي، ثم يتم التوقف فترة الإجازة الصيفية، والعودة للعمل مجدداً مع بداية العام الدراسي الجديد .وأضاف: توظيف هؤلاء المعلمين لهذه الفترة سيكسبهم مهارات تدريس وخبرات عملية، مما سيساهم في تطوير كفاءتهم المهنية، كما يأتي توظيف هؤلاء الخريجين في إطار حرص الوزارة على خدمة شعبنا، والاهتمام بالخريجين والتقليل من البطالة.وأعرب وكيل الوزارة عن أمله في أن يُتاح للوزارة الإمكانيات اللازمة؛ لتوظيف المزيد من خريجي التربية خلال الفترات المقبلة.يشار إلى أن الوزارة، نشرت أسماء المعلمين المرشحين للتوظيف على موقعها الإلكتروني (www.mohe.ps).