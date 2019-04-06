شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، شاباً من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال، أوقفت مركبة على حاجز عسكري نصبته فجائياً على مدخل بيت فجار، واعتقلت الشاب أوس ماجد ثوابتة (30 عاماً) بعد إنزاله من المركبة.

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