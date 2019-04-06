قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، شاباً من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال، أوقفت مركبة على حاجز عسكري نصبته فجائياً على مدخل بيت فجار، واعتقلت الشاب أوس ماجد ثوابتة (30 عاماً) بعد إنزاله من المركبة.