الطقس: الأجواء غائمة جزئياً وارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.