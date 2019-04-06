شؤون فلسطينية

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت
العملات
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت 6 نيسان/ إبريل، على النحو التالي: 

سعر صرف الدولار الامريكي: 3.58 شيكل.

سعر صرف الدينار الاردني: 5.05 شيكل.

سعر صرف اليورو الاوروبي: 4.02 شيكل.

سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيكل.

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