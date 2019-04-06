أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت 6 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:سعر صرف الدولار الامريكي: 3.58 شيكل.سعر صرف الدينار الاردني: 5.05 شيكل.سعر صرف اليورو الاوروبي: 4.02 شيكل.سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيكل.