لجنة الانتخابات في جامعة بيت لحم تعلن فوز كتلة القدس والعودة بالتزكية

رام الله - دنيا الوطناصدرت لجنة انتخابات لمجلس اتحاد الطلبة بياناً الجمعة 5 نيسان 2019 تعلن فيه فوز كتلة القدس والعودة التي تمثل حركة الشبيبة الطلابية بجميع مقاعد مؤتمر مجلس اتحاد الطلبة وذلك بعد ان قدمت كتلة وطن اليسارية والتي تضم جبهة العمل الطلابية، كتلة الاتحاد الطلابية التقدمية وكتلة الوحدة الطلابية، انسحابها من انتخابات مجلس اتحاد الطلبة التي كان مزمع عقدها يوم الاربعاء 10 نيسان 2019.وجاء في بيان لجنة الانتخابات الذي أصدره عميد شؤون الطلبة عدنان رمضان بصفته رئيساً للجنة، "عقدت لجنة انتخابات مجلس اتحاد الطلبة - جامعة بيت لحم يوم الجمعة الموافق 5 نيسان 2019 الساعة العاشرة صباحاً اجتماعاً طارئاً لمناقشة قرار انسحاب كتلة وطن اليسارية من الانتخابات وبعد مراجعة اللجنة للنظام الخاص بانتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة بيت لحم، قررت اللجنة اعتبار كتلة القدس والعودة فائزة بالتزكية بجميع مقاعد المؤتمر.وعلى هذا يتم تكليف رئيس الكتلة بالاعداد لعقد الاجتماع الاول لاعضاء المؤتمر خلال اسبوع من تاريخة واختيار اعضاء سكرتارية المجلس."