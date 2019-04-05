الاحتلال يعتقل فلسطينيا تسلل من جنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة، مواطنا فلسطينيا بزعم تسلله من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة .وقالت القناة الاسرائيلية 12 إن "الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا، تسلل عبر السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الداخل".