شؤون فلسطينية

الديمقراطية: مسيرات العودة أعادت الاهتمام العربي والدولي بالقضية الفلسطينية

الديمقراطية: مسيرات العودة أعادت الاهتمام العربي والدولي بالقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الديمقراطية، يوم الجمعة، أن مسيرات العودة وكسر الحصار أعادت الإهتمام العربي والدولي بالقضية الفلسطينية، وسلطت الضوء على ما يعانيه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من حصار إسرائيلي ظالم. 

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤول مكتبها الصحفي في قطاع غزة وسام زغبر إن "مسيرات العودة وكسر الحصار وهي تدخل عامها الثاني يجب أن تحافظ على زخمها الجماهيري كعمل نضالي جماهيري  وشكل من أشكال النضال، يجب أن يتواصل إلى أن تحقق المسيرات أهدافها التي انطلقت من أجلها"

وتوجه زغبر في تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه، بالتحية إلى شعبنا الفلسطيني وإلى جرحانا البواسل وشهدائنا الأبطال، والأسرى البواسل في سجون الاحتلال في مواجهة السجان الإسرائيلي.

وأكد رفضه استمرار الانقسام ومخطط فصل غزة عن الضفة، مشددا على أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، اقصر الطرق لمعالجة الأوضاع المعيشية والحياتية الصعبة في قطاع غزة ومواجهة مخططات فصل القطاع عن الضفة والقدس، ومجابهة صفقة ترامب. 

وأضاف : "في جمعة انتصار الكرامة نتوجه بالتحية في يوم الطفل الفلسطيني،  لاطفالنا، الذين يتعرضون يوميا للقتل والاعدامات اليومية برصاص الاحتلال الإسرائيلي ، ويتعرضون للتنكيل والإعتقال والملاحقة. لذا ندعو منظمة اليونيسيف لتوفير الحماية الدولية لاطفالنا من بطش الاحتلال وعدوانه، ونؤكد على حقهم بالحياة والعيش الكريم".

وجدد التأكيد على رفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي كونه يشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وانقلابا على الحقوق الوطنية الفلسطينية.

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