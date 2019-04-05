أبو مرزوق يُعلق على الأزمة الليبية ويدعوالليبيين للمصالحة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق معلقاً على الأزمة الليبية:"لم تعجبني الأنباء القادمة من ليبيا، ولا الانذارات والتهديدات".





وأكد أبو مرزوق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر في الحروب الأهلية الكل مهزوم سواء كانت له الغلبة أو في الموقع الآخر، ويبقى النزيف دون حسم لأحد الأطراف لتدخلات خارجية من أطراف يهمها ابقاء الصراع.





ودعا أبو مرزوق الليبيين للمصالحة قائلاً:" ان مصالح الليبيين تقتضي وقف الحرب والمصالحة".













رام الله - دنيا الوطن