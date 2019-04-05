غنيم: المواقف الصغيرة مردودة على اصحابها وحزب الشعب لا تهزه التفاهات

رام الله - دنيا الوطنهاجم نائب الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني نافذ غنيم محاولات الاساءة للحزب وقيادته لدوافع مختلفة، وبادعاءات غير واقعية، واحيانا توظيفية لاجل مآرب هدفها اضعاف الحزب ومكانته .وقال غنيم في بيان صحفي "نحن ندرك طبيعة هذه الهجمة، ولماذا تتوالى في اوقات محددة وارتباطا بتطورات سياسية او بمواقف يتخذها الحزب، فمن الواضح ان البعض لا يروق له ان يتمسك الحزب بارادته الحرة في اتخاذ قراراته، ولا ايضا ان يخرج موحدا متماسكا امام اتخاذ قرارات توقع البعض ان تؤدي لخلافات عميقة في الحزب " .واضاف: "من الواضح ان قرار مشاركة الحزب في الحكومة لم يرق للبعض، كما لم يرق لهم ادارة اتخاذ القرار بروح ديمقراطية وبمسئولية عالية، وقد حاول البعض تشويه هذا القرار ودوافعة بطريقة تجافي الحقيقة والواقع، ولم يكلفوا انفسهم بالاطلاع على الاسس والوجهة التي رُسمت كصيغة ائتلافية بين الحزب ورئيس الحكومة، والتي على اساسها قرر الحزب المشاركة، هذا الامر الذي لم يسبق القيام به في اي من الحكومات السابقة " .واكد غنيم على اهمية ان يواصل الحزب وقيادته التعامل مع المطبات والاستفزازات التي يضعها البعض في الطريق بحكمة ومسئولية وبطول نفس، بعيدا عن اي من ردات الفعل التي قد تسيء احيانا، والحرص على عدم الانجرار وراء الكمائن الذي ينصبها الخصوم السياسيين بهدف خلق حالة من التوتر والارباك على المستويين الفردي والجماعي .وشدد غنيم على ان المصاعب التي يواجهها الحزب والتي يحاول البعض توظيفها اعلاميا وبطرق لا مبدئية ومسيئة، لن تؤثر على مكانة الحزب وهيبة قيادته، كما ان الحزب لن ينجر للمواقف الصغيرة التي تعبر عن حجم اصحابها، وخلفيات دوافعهم التي ندركها جيدا .