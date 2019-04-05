الحركة الاسيرة: نتحضر لمعركة الكرامة الثانية في ظل وجود حوارات ساخنة مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، مساء يوم الجمعة، أن عيونها تتجه إلى تاريخ السابع من أبريل الجاري بثبات، نحو معركة الكرامة الثانية.وقالت الحركة الأسيرة في بيان صحفي : "عيوننا تتجه لتاريخ 7/4/2019م بثبات نحو معركة الكرامة الثانية، في ظل وجود جلسات حوارية ساخنة بين قيادات الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال للوصول إلى شروط تضمن لنا حياة بكرامة ونحفظ من خلالها حقوقنا ومكتسباتنا".وثمنت الموقف الأصيل لأبناء شعبنا في كامل جغرافية الوطن وخارجه، مشيدة بدور فصائلنا المقاومة في رفع الظلم عنا.ودعت الحركة الأسيرة فصائل المقاومة وأبناء شعبنا أن يكونوا معها "في المنشط والمكره"، مطالبة الجميع التحلي بروح المسؤلية في النقل الإعلامي "فكل لحظة وكل كلمة فارقة في مسار هذه المرحلة الحساسة".