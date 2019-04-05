هنية يهاتف الرئيس التونسي لتهنئته برئاسة القمة العربية

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قبل قليل الرئيس التونسي الباجة القائد السبسي حيث قدم لفخامته في بداية الإتصال التهنئة على تسلم رئاسة القمة العربية، مشيدًا بما تضمنته كلمته خلال إجتماع القمة الأخير الذي عُقد في تونس من تركيز على القضية الفلسطينية مما أدى إلى بسطها في البيان الختامي للقمة.





واستعرض رئيس الحركة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، معربًا عن أمله أن تلعب تونس من خلال رئاسة القمة داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.





من جانبه أكد الرئيس الباجة القائد السبسي على موقف تونس الثابت في دعم القضية، مشيدًا بكفاح الشعب الفلسطيني لنيل حريته.





واعتبر أن ما تم في القمة خطوة مهمة ويفترض أن تتبعها خطوات أخرى، ومشددًا في الوقت نفسه على أهمية وحدة الأشقاء في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطن