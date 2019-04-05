مصرع مواطن بحادث دهس في رام الله

رام الله - دنيا الوطنلقي المواطن محمود شريتح (50 عاما) مصرعه، مساء اليوم الجمعة، جراء حادث دهس وقع في بلدة المزرعة الغربية، شمال غرب مدينة رام الله.وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن بلاغا ورد لغرفة عمليات مديرية شرطة محافظة رام الله والبيرة حول وقوع حادث دهس ببلدة المزرعة الغربية، وعلى الفور تم تحريك خبراء الحوادث والإسعاف للمكان، حيث تبين أن المواطن شريتح تعرض للدهس من قبل مركبة مرسيدس (شحن 410) أثناء رجوع السائق للخلف، ما أدى لمصرعه على الفور، مشيرا إلى أن الجثمان نقل للمستشفى الاستشاري في رام الله.وأضاف ارزيقات أن الشرطة تحفظت على السائق، وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات وظروف الحادث ومعرفة الأسباب التي أدت إليه، كما تم إبلاغ النيابة العامة.