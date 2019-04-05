عاجل

  • بحر: لن نقبل المماطلة في تطبيق تفاهمات التهدئة

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن بحادث دهس في رام الله

مصرع مواطن بحادث دهس في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
لقي المواطن محمود شريتح (50 عاما) مصرعه، مساء اليوم الجمعة، جراء حادث دهس وقع في بلدة المزرعة الغربية، شمال غرب مدينة رام الله.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن بلاغا ورد لغرفة عمليات مديرية شرطة محافظة رام الله والبيرة حول وقوع حادث دهس ببلدة المزرعة الغربية، وعلى الفور تم تحريك خبراء الحوادث والإسعاف للمكان، حيث تبين أن المواطن شريتح تعرض للدهس من قبل مركبة مرسيدس (شحن 410) أثناء رجوع السائق للخلف، ما أدى لمصرعه على الفور، مشيرا إلى أن الجثمان نقل للمستشفى الاستشاري في رام الله.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة تحفظت على السائق، وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات وظروف الحادث ومعرفة الأسباب التي أدت إليه، كما تم إبلاغ النيابة العامة.

أخبار ذات صلة

هنية يهاتف الرئيس التونسي لتهنئته برئاسة القمة العربية

هنية يهاتف الرئيس التونسي لتهنئته برئاسة القمة العربية

بحر: لن نقبل المماطلة في تطبيق تفاهمات التهدئة

بحر: لن نقبل المماطلة في تطبيق تفاهمات التهدئة

إصابة مواطن بقنبلة غاز وآخرين بالاختناق شرق قلقيلية

إصابة مواطن بقنبلة غاز وآخرين بالاختناق شرق قلقيلية

شاهد: شاب ينقذ صديقه المصاب برصاص الاحتلال من مسافة صفر شرق غزة

شاهد: شاب ينقذ صديقه المصاب برصاص الاحتلال من مسافة صفر شرق غزة

المفتي: الأحد غرة شهر شعبان

المفتي: الأحد غرة شهر شعبان

&#34;فتح&#34; تدعو &#34;حماس&#34; لقراءة تصريحات نتانياهو بعيدا عن الحزبية المقيتة

"فتح" تدعو "حماس" لقراءة تصريحات نتانياهو بعيدا عن الحزبية المقيتة

شاهد: الاحتلال يُطلق قنابل غاز باللون الأحمر على المتظاهرين شرق غزة

شاهد: الاحتلال يُطلق قنابل غاز باللون الأحمر على المتظاهرين شرق غزة

شاهد: هنية يزف عروسا من منزله في مدينة غزة

شاهد: هنية يزف عروسا من منزله في مدينة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

هنية يهاتف الرئيس التونسي لتهنئته برئاسة القمة العربية

هنية يهاتف الرئيس التونسي لتهنئته برئاسة القمة العربية

بحر: لن نقبل المماطلة في تطبيق تفاهمات التهدئة

بحر: لن نقبل المماطلة في تطبيق تفاهمات التهدئة

مصرع مواطن بحادث دهس في رام الله

مصرع مواطن بحادث دهس في رام الله

إصابة مواطن بقنبلة غاز وآخرين بالاختناق شرق قلقيلية

إصابة مواطن بقنبلة غاز وآخرين بالاختناق شرق قلقيلية

المفتي: الأحد غرة شهر شعبان

المفتي: الأحد غرة شهر شعبان

&#34;فتح&#34; تدعو &#34;حماس&#34; لقراءة تصريحات نتانياهو بعيدا عن الحزبية المقيتة

"فتح" تدعو "حماس" لقراءة تصريحات نتانياهو بعيدا عن الحزبية المقيتة

لجنة فلسطين بالأمم المتحدة تعقد منتدى&#34;مخاطر واقع سياسة الضمّ ماذا بعد لفلسطين&#34;

لجنة فلسطين بالأمم المتحدة تعقد منتدى"مخاطر واقع سياسة الضمّ ماذا بعد لفلسطين"

الرئاسة: القدس ومقدساتها ووحدة الارض الطريق الوحيد لتحقيق السلام

الرئاسة: القدس ومقدساتها ووحدة الارض الطريق الوحيد لتحقيق السلام

منوعات

فيديو.. بالتفاصيل الكاملة: شيرين عبد الوهاب اعتزلت الغناء نهائيًّا؟

فيديو.. بالتفاصيل الكاملة: شيرين عبد الوهاب اعتزلت الغناء نهائيًّا؟

فيديو:أنغام في ورطة بسبب مروان خوري فهل تواجه مصير شيرين عبد الوهاب؟

فيديو:أنغام في ورطة بسبب مروان خوري فهل تواجه مصير شيرين عبد الوهاب؟

أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد أزمة فيديوهات زوجها خالد يوسف

أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد أزمة فيديوهات زوجها خالد يوسف

فيديو: مودل روز تكشف المرض الذي يدفعها إلى تغيير لون بشرتها

فيديو: مودل روز تكشف المرض الذي يدفعها إلى تغيير لون بشرتها

فيدي,: فنانة خليجية تصدم الجميع بتكبير هذا الجزء من جسمها

فيدي,: فنانة خليجية تصدم الجميع بتكبير هذا الجزء من جسمها

فيديو..صابرين: &#34;انا مش محجبة واللي حينزل معي القبر يقول البس ايه&#34;

فيديو..صابرين: "انا مش محجبة واللي حينزل معي القبر يقول البس ايه"

فيديو: &#34;كيت ميدلتون&#34; تتخذ قرارها بعد خيانة الأمير ويليام لها

فيديو: "كيت ميدلتون" تتخذ قرارها بعد خيانة الأمير ويليام لها

موديل شهيرة وقفت أمام الوفد المصاحب لحاكم دبي..شاهد ماذا فعل حارسه الشخصي

موديل شهيرة وقفت أمام الوفد المصاحب لحاكم دبي..شاهد ماذا فعل حارسه الشخصي

فيديو: الدكتورة خلود وزوجها أمين في لقطات رومانسية من جزر المالديف

فيديو: الدكتورة خلود وزوجها أمين في لقطات رومانسية من جزر المالديف

فيديو..دموع: أتشرف بالعمل في الملاهي الليلية.. وأحلام سببت لي حالة نفسية

فيديو..دموع: أتشرف بالعمل في الملاهي الليلية.. وأحلام سببت لي حالة نفسية

عربي

بعد البيان الخماسي....الدوحة تستغرب من موقف الإمارات المتناقض حول ليبيا

بعد البيان الخماسي....الدوحة تستغرب من موقف الإمارات المتناقض حول ليبيا

إنهاء مهام رئيس جهاز الاستخبارات الجزائرية

إنهاء مهام رئيس جهاز الاستخبارات الجزائرية

الجيش الوطني يعلن سيطرته على مناطق عدة جنوبي العاصمة طرابلس

الجيش الوطني يعلن سيطرته على مناطق عدة جنوبي العاصمة طرابلس

السبسي يعلن عدم ترشحه لولاية جديدة

السبسي يعلن عدم ترشحه لولاية جديدة