المفتي: الأحد غرة شهر شعبان

رام الله - دنيا الوطنأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، أن يوم غد السبت هو المتمم لشهر رجب لعام 1440هـجري، وعليه فإن يوم الأحد، السابع من نيسان الجاري، هو غرة شهر شعبان، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.