الجيش الوطني يعلن سيطرته على مناطق عدة جنوبي العاصمة طرابلس

رام الله - دنيا الوطنأكد مصدر عسكري في قوات تابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر السيطرة على منطقة سوق الخميس أمسيحل جنوبي العاصمة طرابلس بعد اشتباكها مع قوات تابعة لحكومة الوفاق، حسب "رويترز".ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر محلي قوله إن اشتباكات عنيفة دارت بين كتيبة 22 القادمة من مدينة ترهونة والتابعة لقوات الجيش الليبي من جهة، وقوات متحالفة مع حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دوليا، من جهة ثانية.وتبعد منطقة سوق الخميس 40 كم جنوبي طرابلس.وأشار شهود العيان إلى أن الاشتباكات جرت باستخدام المدفعية الثقيلة بين قوات الجيش المتقدم من الشرق، وبعض الكتائب التابعة لقوات طرابلس.وتمكنت قوات الجيش من السيطرة على عدد من المناطق في جنوب غرب العاصمة خلال زحفها نحو طرابلس ضمن حملة عسكرية أمر حفتر بإطلاقها أمس الخميس لاستهداف ما وصفه بالجماعات الإرهابية. وتوقع حفتر وقادته العسكريون فرض السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في وقت سابق من اليوم في حديث حصري لـ"سبوتنيك" أنه لن يتم إيقاف العملية العسكرية حتى إتمامها.