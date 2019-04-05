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شؤون فلسطينية

هيئة مسيرات العودة: لا خيار أمامنا إلا استمرار المسيرات لتحقيق مطالبنا بكسر الحصار

هيئة مسيرات العودة: لا خيار أمامنا إلا استمرار المسيرات لتحقيق مطالبنا بكسر الحصار
رام الله - دنيا الوطن
دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة من مسيرة العودة شرق قطاع غزة .

وأكدت الهيئة في بيانها بختام فعاليات الجمعة الـ53 شرق غزة، أن الجمعة القادمة ستحمل شعار"معا لمواجهة التطبيع" ، مشددة على استمرار مسيرات العودة بأدواتها السلمية حتى استعادة حقوقنا.

وقالت : "لا خيار أمامنا إلا باستمرار المسيرات حتى تحقيق مطالبنا بكسر الحصار"، موجهة الشكر للجهود التي تبذلها مصر لوقف العدوان وكسر الحصار وكذلك جهود قطر في دعم شعبنا.

وذكر أن "شعبنا يؤكد رفضه لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية"، موضحة أن "التاريخ سيسجل أننا من أسقط صفقة القرن ".

وأضافت : "شعبنا أربك عبر مسيراته السليمة وأدواته الاحتلال"، مبينة أن مسيرات العودة حافظت على حقوقنا وتصدت لصفقة القرن.

كما دعت أبناء شعبنا إلى مؤازرة الأسرى في سجون الاحتلال.

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