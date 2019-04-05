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شؤون فلسطينية

الحية: هناك وعود وإجابات إيجابية ولا مناص أمام الاحتلال إلا الالتزام

الحية: هناك وعود وإجابات إيجابية ولا مناص أمام الاحتلال إلا الالتزام
رام الله - دنيا الوطن
قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، يوم الجمعة، ان مسيرات العودة وكسر الحصار "هي الأداة الضاغطة على الاحتلال، ليستجيب لمطالب شعبنا"، مشددا على أنه "لا مناص أمامه إلا الالتزام".

وأكد الحية في حديث متلفز خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق غزة إن شعبنا مستمر في مسيراته القوية المتعاظمة، موضحا أن ألوان وأشكال وأدوات المسيرات "تتغير في سياسة واضحة؛ للضغط على الاحتلال ليستجيب لمطالب شعبنا"

وأوضح: "نحن على بوابة وعود يتحقق بعضها اليوم على الارض وكل منصف يراها"، لافتا إلى أن "هناك وعود وإجابات واضحة وإيجابية، ونحن نتابع النتائج".

وأضاف على أن حركته لا تثق بالاحتلال؛ "لأن طبيعته التملص من أي توافقات والتزامات"، مبينا أن المسيرات هي الأداة الضاغطة عليه.

وتابع الحية إن "شعبنا سينتزع حقوقه بإرادته وعزيمته ويعيش بكرامة دون اثمان سياسية للاحتلال". 

وفي سياقٍ متصل، ذكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن الاحتلال "حاول في كل المراحل ارهاق شعبنا"، مشددًا على أن "أسرانا سينتزعون حقوقهم ونحن معهم ونقف معهم جنبا الى جنب".

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