الجهاد الاسلامي: نهدف لإبقاء الاحتلال بحالة قلق دائم

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم الجمعة، أن المقاومة معنية بأن تظل المنظومة الأمنية الإسرائيلي في حالة قلق دائم.وقال مصعب البريم المتحدث باسم الحركة: "نهدف لإبقاء الاحتلال في حالة عدم استقرار واستنفار وقلق امني إلى ان يندحر او تصبح ارضنا مقبرة له".وأشار البريم إلى أن "مسيرات العودة نجحت في حرف أنظار الرأي العام الإنساني الدولي باتجاه القضية الفلسطينية أكثر".