الرئيس يصل منطقة البحر الميت بالأردن للمشاركة في مؤتمر دافوس

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عصر اليوم الجمعة، الى منطقة البحر الميت بالأردن الشقيق، للمشاركة في مؤتمر دافوس العاشر، والذي تفتتح اعماله صباح غد السبت، بمشاركة قادة ورجال اعمال ومجتمع مدني.ويرافق الرئيس: امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ومجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس، وسفير دولة فلسطين لدى الاردن عطا الله خيري.