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دولي

"إيفانكا ترامب" تتغزل بإصلاحات هذا الزعيم العربي

"إيفانكا ترامب" تتغزل بإصلاحات هذا الزعيم العربي
إيفانكا ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أشادت إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقالت في تغريدة إنها تشجع وتدعم إصلاحاته.

وقالت إيفانكا، في تغريدة لها، على حسابها الرسمي، على تويتر: "ألقى الرئيس المصري السيسي خطابًا مهمًا في نهاية الأسبوع الماضي، دعا فيه إلى إصلاحات كبرى تهدف إلى تمكين المرأة المصرية. نحن نشجع وندعم هذه الإصلاحات، ونتطلع إلى العمل مع الحكومة المصرية لدفع هذه الجهود".

وأضافت إيفانكا (37 عاما) الحساب الرسمي للرئيس السيسي على تغريدتها.

وكان السيسي أعلن، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة، لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولار).

وأعلن أيضا زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 في المئة بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه.

وكان السيسي أعلن، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة، لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولار).

وأعلن أيضا زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه.

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