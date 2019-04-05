العوض للرئيس عباس: أبعد بطانة السوء من حولك
رام الله - دنيا الوطن
وجه وليد العوض عضو المجلس الوطني، يوم الجمعة، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس .
وكتب العوض عبر صفحته الرسمية (فيسبوك): "السيد الرئيس، نعم بالإمكان إسقاط صفقة القرن التي يحاولون تمريرها، موضحا أن "أخطر محطاتها من بوابة الحلول الانسانية ولن تمر هذه إلاعلى اجسادنا". وفقا تعبيره.
واستدرك العوض قائلا : "لكن كما قلت لسيادتك (الرئيس عباس) في لقاء ثنائي قبل عام، وبكلمتي بالمجلس الوطني والمركزي ، ابعد بطانة السوء التي تزين لك مقولة يا بتشيلو يا بنشيل، غزة وناسها قلب المشروع الوطني" على حد تعبيره.
وجه وليد العوض عضو المجلس الوطني، يوم الجمعة، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس .
وكتب العوض عبر صفحته الرسمية (فيسبوك): "السيد الرئيس، نعم بالإمكان إسقاط صفقة القرن التي يحاولون تمريرها، موضحا أن "أخطر محطاتها من بوابة الحلول الانسانية ولن تمر هذه إلاعلى اجسادنا". وفقا تعبيره.
واستدرك العوض قائلا : "لكن كما قلت لسيادتك (الرئيس عباس) في لقاء ثنائي قبل عام، وبكلمتي بالمجلس الوطني والمركزي ، ابعد بطانة السوء التي تزين لك مقولة يا بتشيلو يا بنشيل، غزة وناسها قلب المشروع الوطني" على حد تعبيره.
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