شؤون فلسطينية

العوض للرئيس عباس: أبعد بطانة السوء من حولك

العوض للرئيس عباس: أبعد بطانة السوء من حولك
رام الله - دنيا الوطن
وجه وليد العوض عضو المجلس الوطني، يوم الجمعة، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وكتب العوض عبر صفحته الرسمية (فيسبوك): "السيد الرئيس، نعم بالإمكان إسقاط صفقة القرن التي يحاولون تمريرها، موضحا أن "أخطر محطاتها من بوابة الحلول الانسانية ولن تمر هذه إلاعلى اجسادنا". وفقا تعبيره.

واستدرك العوض قائلا : "لكن كما قلت لسيادتك (الرئيس عباس) في لقاء ثنائي قبل عام، وبكلمتي بالمجلس الوطني والمركزي ، ابعد بطانة السوء التي تزين لك مقولة يا بتشيلو يا بنشيل، غزة وناسها قلب المشروع الوطني" على حد تعبيره.

أخبار ذات صلة

الجهاد الاسلامي: نهدف لإبقاء الاحتلال بحالة قلق دائم

الجهاد الاسلامي: نهدف لإبقاء الاحتلال بحالة قلق دائم

الرئيس يصل منطقة البحر الميت بالأردن للمشاركة في مؤتمر دافوس

الرئيس يصل منطقة البحر الميت بالأردن للمشاركة في مؤتمر دافوس

الهباش: حماس تختطف القطاع لصالح مشاريع نتنياهو واستراتيجياته العدوانية

الهباش: حماس تختطف القطاع لصالح مشاريع نتنياهو واستراتيجياته العدوانية

الاحتلال يغلق وادي قانا بعد إقتحامه من قبل مستوطنين

الاحتلال يغلق وادي قانا بعد إقتحامه من قبل مستوطنين

إصابة فتى بجروح بليغة عقب دهسه بشكل متعمد من قبل مستوطن

إصابة فتى بجروح بليغة عقب دهسه بشكل متعمد من قبل مستوطن

إصابة شاب برصاص مطاطية في فمه بكفر قدوم

إصابة شاب برصاص مطاطية في فمه بكفر قدوم

إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرقي قطاع غزة

إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرقي قطاع غزة

في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال اعتقل 6000 طفل منذ 2015

في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال اعتقل 6000 طفل منذ 2015

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

الجهاد الاسلامي: نهدف لإبقاء الاحتلال بحالة قلق دائم

الجهاد الاسلامي: نهدف لإبقاء الاحتلال بحالة قلق دائم

الاحتلال يغلق وادي قانا بعد إقتحامه من قبل مستوطنين

الاحتلال يغلق وادي قانا بعد إقتحامه من قبل مستوطنين

إصابة فتى بجروح بليغة عقب دهسه بشكل متعمد من قبل مستوطن

إصابة فتى بجروح بليغة عقب دهسه بشكل متعمد من قبل مستوطن

إصابة شاب برصاص مطاطية في فمه بكفر قدوم

إصابة شاب برصاص مطاطية في فمه بكفر قدوم

في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال اعتقل 6000 طفل منذ 2015

في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال اعتقل 6000 طفل منذ 2015

هيئة الأسرى: بوادر إنفراجة بأوضاع الأسرى وعودة الهدوء في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: بوادر إنفراجة بأوضاع الأسرى وعودة الهدوء في سجون الاحتلال

الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه حكم بالحبس 15 عامًا

الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه حكم بالحبس 15 عامًا

القدوة: حملة وقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض هدفها الحفاظ على كرامة الموظفين

القدوة: حملة وقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض هدفها الحفاظ على كرامة الموظفين

منوعات

فيديو.. بالتفاصيل الكاملة: شيرين عبد الوهاب اعتزلت الغناء نهائيًّا؟

فيديو.. بالتفاصيل الكاملة: شيرين عبد الوهاب اعتزلت الغناء نهائيًّا؟

فيديو:أنغام في ورطة بسبب مروان خوري فهل تواجه مصير شيرين عبد الوهاب؟

فيديو:أنغام في ورطة بسبب مروان خوري فهل تواجه مصير شيرين عبد الوهاب؟

أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد أزمة فيديوهات زوجها خالد يوسف

أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد أزمة فيديوهات زوجها خالد يوسف

فيديو: مودل روز تكشف المرض الذي يدفعها إلى تغيير لون بشرتها

فيديو: مودل روز تكشف المرض الذي يدفعها إلى تغيير لون بشرتها

فيدي,: فنانة خليجية تصدم الجميع بتكبير هذا الجزء من جسمها

فيدي,: فنانة خليجية تصدم الجميع بتكبير هذا الجزء من جسمها

فيديو..صابرين: &#34;انا مش محجبة واللي حينزل معي القبر يقول البس ايه&#34;

فيديو..صابرين: "انا مش محجبة واللي حينزل معي القبر يقول البس ايه"

فيديو: &#34;كيت ميدلتون&#34; تتخذ قرارها بعد خيانة الأمير ويليام لها

فيديو: "كيت ميدلتون" تتخذ قرارها بعد خيانة الأمير ويليام لها

موديل شهيرة وقفت أمام الوفد المصاحب لحاكم دبي..شاهد ماذا فعل حارسه الشخصي

موديل شهيرة وقفت أمام الوفد المصاحب لحاكم دبي..شاهد ماذا فعل حارسه الشخصي

فيديو: الدكتورة خلود وزوجها أمين في لقطات رومانسية من جزر المالديف

فيديو: الدكتورة خلود وزوجها أمين في لقطات رومانسية من جزر المالديف

فيديو..دموع: أتشرف بالعمل في الملاهي الليلية.. وأحلام سببت لي حالة نفسية

فيديو..دموع: أتشرف بالعمل في الملاهي الليلية.. وأحلام سببت لي حالة نفسية

عربي

السبسي يعلن عدم ترشحه لولاية جديدة

السبسي يعلن عدم ترشحه لولاية جديدة

طيران مجهول يبحث عن &#34;أبو بكر البغدادي&#34; بالعراق

طيران مجهول يبحث عن "أبو بكر البغدادي" بالعراق

منظمة حقوقية: اعتقالات جديدة لناشطين بالسعودية

منظمة حقوقية: اعتقالات جديدة لناشطين بالسعودية

إنهاء مهام رئيس الاستخبارات الجزائري

إنهاء مهام رئيس الاستخبارات الجزائري