العوض للرئيس عباس: أبعد بطانة السوء من حولك

رام الله - دنيا الوطنوجه وليد العوض عضو المجلس الوطني، يوم الجمعة، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس .وكتب العوض عبر صفحته الرسمية (فيسبوك): "السيد الرئيس، نعم بالإمكان إسقاط صفقة القرن التي يحاولون تمريرها، موضحا أن "أخطر محطاتها من بوابة الحلول الانسانية ولن تمر هذه إلاعلى اجسادنا". وفقا تعبيره.واستدرك العوض قائلا : "لكن كما قلت لسيادتك (الرئيس عباس) في لقاء ثنائي قبل عام، وبكلمتي بالمجلس الوطني والمركزي ، ابعد بطانة السوء التي تزين لك مقولة يا بتشيلو يا بنشيل، غزة وناسها قلب المشروع الوطني" على حد تعبيره.