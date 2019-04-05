الاحتلال يغلق وادي قانا بعد إقتحامه من قبل مستوطنين



يذكر أن الإحتلال حول منطقة وادي قانا إلى محمية طبيعية ومنع المزارعين من زراعة أي أشجار، وهدم خربًا تاريخية وسلاسل حجرية فيه .



رام الله - دنيا الوطنأغلق جيش الاحتلال صباح اليوم الجمعة، وادي قانا شمال الضفة الغربية لإفساح المجال أمام المستوطنين لاقتحامه بأعداد كبيرة للتنزه داخله، ومنع المواطنين الفلسطينيين من رحلات الاستجمام فيه وحصره فقط على المستوطنين.وأغلق جيش الاحتلال المنطقة منذ الصباح أمام المواطنين من أصحاب الأراضي والمزارعين ورعاة الأغنام والمتنزهين، لكي يسمح لمئات المستوطنين بالقيام برحلات تنزه في الوادي المملوكة أراضيه ملكية خاصة لأهالي دير استيا.