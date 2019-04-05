إصابة فتى بجروح بليغة عقب دهسه بشكل متعمد من قبل مستوطن

رام الله - دنيا الوطنأصيب فتى بجروح بليغة، اليوم الجمعة، عقب دهسه بشكل متعمد من قبل احد المستوطنين بالقرب من المدخل الغربي لقرية لتوانه شرق يطا جنوب الخليل.وأفادت مصادر محلية، بأن الفتى ايس محمود حوشية (15عاما) اصيب بجروح بليغة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، عقب قيام احد المستوطنين بدهسه متعمدا.وذكر شهود عيان ان المستوطن لاحق بسيارته عددا من المواطنين بهدف دهسهم، وتمكن من اصابة الفتى حوشية أثناء هروبه ومحاولة قطعه الطريق.