إصابة شاب برصاص مطاطية في فمه بكفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في فمه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية، اليوم الجمعة.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال قمعت مسيرة القرية السلمية الأسبوعية، والتي خرجت للمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما، واحياء ليوم الطفل الفلسطيني، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة شاب برصاصة معدنية في فمه نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس لتلقي العلاج.وانطلق مئات من أبناء القرية عقب صلاة الجمعة في مسيرتهم الأسبوعية، بمشاركة عشرات الأطفال الذين رفعوا شعارات تطالب بمنح أطفال فلسطين حقوقهم، مطالبين المنظمات الدولية التدخل لحمايتهم من الانتهاكات اليومية التي تمارس بحقهم من قبل قوات الاحتلال.