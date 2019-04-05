شؤون فلسطينية

إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرقي قطاع غزة

إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرقي قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطنان خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر طبية إن شاباً أصيب بجروح طفيفة في القدم، وآخر بقنبلة غاز في صدره، بعدما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الفاصل الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب جموع المواطنين الذين يتظاهرون سلمياً شرق مدينة غزة.

و كانت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت يوم أمس الخميس، للمشاركة في جمعة "انتصار الكرامة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وثمنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الجهود المصرية الهادفة لاستعادة الوحدة الوطنية وكسر الحصار عن قطاع غزة داعية إلى الالتفاف حول اهداف العودة وكسر الحصار ولتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على طريق معركة الحرية والتحرير والعودة.

يشار إلى أن ستة مواطنين، استشهدوا، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب المئات، يوم السبت الماضي، خلال مشاركتهم في احياء ذكرى يوم الأرض.

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