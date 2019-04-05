هيئة الأسرى: بوادر إنفراجة بأوضاع الأسرى وعودة الهدوء في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، وفقا لمصادرها الخاصة، انه تلوح في الأفق بوادر إنفراجة في الأوضاع، وعودة للهدوء في سجون ومعتقلات الإحتلال، وذلك بعدة شهور من التوتر والإرباك عاشتهما الحركة الأسيرة، بفعل الهجمة الشرسة التي تعرضوا لها، حيث الإقتحامات والإعتداءاتوالتنكيل والتخريب والعبث بالمحتويات والعزل وفرض الغرمات.واوضحت الهيئة أن الامور تأزمت بشكل كبير بعد قيام إدارة المعتقلات والسجون بنصب اجهزة تشويش في عوفر والنقب، وما ترتب عليها من اضرار صحية وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفاز والإستماع الى الإذاعة، علما ان الأجهزة التي ركبت تستخدم لأول مرة، وتأثيراتها عالية جدا.واضافت الهيئة " نتيجة لخطورة الأوضاع، عقد بالأمس إجتماعا مطولا بين قيادة حركة فتح بالسجون وإدارة المعتقلات والإستخبارات، وتم مناقشة الوضع الراهن وخطوات الحركة الأسيرة خلال الفترة المقبلة والتي قد تصل الى إضراب مفتوح عن الطعام يبدأ الأسبوع المقبل، وبعد تجاذبات وحدية في الحوار تم التفاهم على جملة من الأمور في مقدمتها إزالة اجهزة التشويش التي وضعت خلال الفترة الماضية، وتركيب اجهزة تلفونات عامة في ساحات المعتقلات".وقالت الهيئة أنه سيتم اليوم تجميع قادة حركة حماسداخل السجون في معتقل ريمون، حيث تم وضعهم في تفاصيل الحوار والجلسة التي عقدت، وان هناك موافقة مبدأية على إعادة الهدوء من قبل الجميع ضمن الإلتزامات المتفق عليها، وسيتم الإنتظار حتى إنتهاء الإجتماع في ريمون مساء اليوم، لإعطاء قرار أسرى حركة حماس النهائي.يذكر ان كل المستجدات الاخيرة في معتقلات الإحتلال،جاءت بعد قيام لجنة وزير الامن الداخلي في حكومة الإحتلال جلعاد أردان، بدراسة الاوضاع الحياتية للأسرى، وأخذت توصياتها بعد زيارة كافة السجون بالتضييق عليهم وفرض امر واقع جديد.