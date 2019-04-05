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التعاون الإسلامي تدعو الأطراف الليبية إلى ضبط النفس

التعاون الإسلامي تدعو الأطراف الليبية إلى ضبط النفس
رام الله - دنيا الوطن
دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف في ليبيا، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيدٍ مسلح؛ قد يؤدي إلى فوضى عارمة تهدّد الأمن والسلم وتُجهض عملية المصالحة الشاملة في البلاد.

وطالبت المنظمة بتضافر جهود الجميع والعمل سوياً من أجل الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها، وجعل المصلحة العليا لليبيا ووحدة شعبها وأرضها فوق كل الاعتبارات.

وأعربت المنظمة عن قلقها من التصعيد العسكري في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي: الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات، كما أكّدت مساندتها جهود الأمم المتحدة التي تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة هناك، وذلك من خلال تشجيع الحوار الوطني الليبي بهدف التوصل إلى التسوية السلمية الشاملة.

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