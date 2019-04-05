الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه حكم بالحبس 15 عامًا

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على شخص فار من وجه العدالة منذ ستة شهور وصادر بحقه حكم قضائي غيابياً بالحبس 15 سنة بتهمة السرقة في ضواحي القدس.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة ضواحي القدس لأجل القبض على المحكومين والمطلوبين للعدالة، وبناء على البحث والتحري والرقابة وردت معلومات للشرطة القضائية بان شخص فار من وجه العدالة منذ ستة شهور متواجد في منزله في بلدة الجيب شمال غرب القدس، وصادر بحقه حكم قضائي غيابياً بالحبس 15 عاما بتهمة السرقة بالخلع والكسر.وعلى الفور توجهت قوة من الشرطة الى المنزل وتمكنت من القاء القبض عليه.وأكد البيان، بان الشرطة اوقفت المقبوض عليه تمهيدا لتسليمه للعدالة وتنفيذ المقتضى القانوني بحقه اصولاً.