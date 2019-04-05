القدوة: حملة وقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض هدفها الحفاظ على كرامة الموظفين

رام الله - دنيا الوطنعبد الهادي مسلمأكد الدكتور وليد خالد القدوة رئيس الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض أن الحملة هدفها الحفاظ على كرامة الموظفين المطاردين للبنوك والشرطة والنيابة ومحلات السوبر ماركت والجامعات وأصحاب العقارات.واوضح القدوة إن الحملة انطلقت تحت مظلة تجمع عائلات فلسطين الذي أسسه الدكتور مصطفي زقوت بهدف خلق راي عام مساند وداعم للموظفين الذين يتعرضون لأقصي درجات الانتهاك لكرامتهم ووجودهم وحريتهم من قبل البنوك ومؤسسات الاقراض.واضاف القدوة، أنه على البنوك ومؤسسات الاقراض التوقف الفوري عن تحصيل الاقساط المستحقة علي الموظفين، بحيث تقوم البنوك بدفع المبالغ التي تنزل في حسابات الموظفين كاملةً دون نقصان ، على أن تقوم البنوك بتحصيل أقساطها من المستحقات المتراكمة للموظفين في وزارة المالية منذ سنتين.واشار القدوة ان الحملة ستسمر حتي تحقق اهدافها الاستراتيجية بإلزام البنوك ومؤسسات الاقراض بوقف تحصيل الاقساط المستحقة على الموظفين بشكل كامل ، حفاظاً على أمن واستقرار وتماسك الاسر الفلسطينية في محافظات غزة.وطالب جميع مؤسسات المجتمع المدني بدعم ومساندة هذه الحملةمن أجل الحفاظ على كرامة الموظفين الذين كان لهم الدور البارز في بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.