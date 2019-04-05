شؤون فلسطينية

يعالون: نحن ضعفاء أمام حماس فأصبحنا نمدهم بـ40 مليون دولار شهريًا

يعالون: نحن ضعفاء أمام حماس فأصبحنا نمدهم بـ40 مليون دولار شهريًا
موشي يعالون
رام الله - دنيا الوطن
واصل وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، موشي يعالون، هجومه على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، واصفًا اياه بالضعيف، أمام حركة حماس.

وقال يعالون، الذي تواجد، اليوم الجمعة، في غلاف غزة: إن دولة قطر عرضت مؤخرًا تحويل رواتب إلى 23.000 موظف مدني، يعملون مع حكومة حماس في قطاع غزة.

وأضاف يعالون، أن تلك الرواتب تُعادل 10 ملايين دولار، متابعًا: "أخذنا أسماء الجميع، وأتوا مع بطاقات هوية لتلقيها من بنك بريد غزة، من يفكر في تحويل النقود إلى حماس؟".

وواصل يعالون سخريته، من حكومة نتنياهو، بالقول: "أرى أننا أصبحنا ضعفاء، زادوا المبلغ إلى 15 مليون والآن إلى 40 مليون شهريًا.. لقد أصبحت إسرائيل ضعيفة في عهد نتنياهو".

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