يعالون: نحن ضعفاء أمام حماس فأصبحنا نمدهم بـ40 مليون دولار شهريًا

رام الله - دنيا الوطنواصل وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، موشي يعالون، هجومه على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، واصفًا اياه بالضعيف، أمام حركة حماس.وقال يعالون، الذي تواجد، اليوم الجمعة، في غلاف غزة: إن دولة قطر عرضت مؤخرًا تحويل رواتب إلى 23.000 موظف مدني، يعملون مع حكومة حماس في قطاع غزة.وأضاف يعالون، أن تلك الرواتب تُعادل 10 ملايين دولار، متابعًا: "أخذنا أسماء الجميع، وأتوا مع بطاقات هوية لتلقيها من بنك بريد غزة، من يفكر في تحويل النقود إلى حماس؟".وواصل يعالون سخريته، من حكومة نتنياهو، بالقول: "أرى أننا أصبحنا ضعفاء، زادوا المبلغ إلى 15 مليون والآن إلى 40 مليون شهريًا.. لقد أصبحت إسرائيل ضعيفة في عهد نتنياهو".