جيش الاحتلال يفرض إغلاقًا على الضفة الغربية ومعابر القطاع بسبب الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه سيتم فرض إغلاق على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة يوم الثلاثاء المقبل.وقال موقع (0404): إن الاغلاق الشامل، سيبدأ من الساعة 12 بعد منتصف الليل، وحتى منتصف الليلة التالية، مشيرة إلى أن الإغلاق يأتي بسبب الانتخابات الإسرائيلية.ويتجري الانتخابات الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، وسط تنافس كبير، ما بين حزبي الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وائتلاف أزرق أبيض، الذي يتزعمه بيني غانتس، ويائير لابيد.