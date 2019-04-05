دولي

سفاح نيوزيلندا يخضع لتقييم عقلي

سفاح نيوزيلندا يخضع لتقييم عقلي
رام الله - دنيا الوطن
واجه الأسترالي قاتل الـ50 شخصا في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا 49 اتهاما إضافيا بالقتل في محكمة الجمعة بالتوقيت المحلي وتقرر خضوعه لتقييم لتحديد مدى سلامة قواه العقلية لمحاكمته على الهجوم.

وفي هجوم تم بثه مباشرة على فيسبوك استهدف مسلح يحمل أسلحة نصف آلية المسلمين خلال صلاة الجمعة في كرايستشيرش في 15 آذار/ مارس.

واتُهم برينتون تارانت (28 عاما) بتهمة قتل واحدة بعد يوم من الهجوم ووضع قيد الاحتجاز.

وبالإضافة إلى التهم الجديدة وجهت المحكمة العليا في كرايستشيرش لتارانت 39 اتهاما إضافيا بالشروع في القتل خلاله ظهوره أمامها من خلال اتصال عبر الفيديو.

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