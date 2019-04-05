السبسي يعلن عدم ترشحه لولاية جديدة

رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عن عدم رغبته في إعادة ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وقال السبسي، في تصريحات نقلها موقع (عربي 21): "كل توجه يخدم مصلحة تونس أسير فيه وإلى الآن لست مقتنعا بأن من مصلحة تونس أن أعيد ترشحي".وعلق الرئيس التونسي على إعلان حزب "نداء تونس" الذي أسسه السبسي عام 2012، عزمه على ترشيحه لولاية رئاسية ثانية، قائلا: "صحيح، لكن حظي ليس بيد أحد، الدستور يسمح لي بالترشح لعهدة ثانية، ولكن ليس لأن الدستور يسمح بعهدة ثانية علي أن أستخدم ذلك.. وهناك آجال لوضع الترشحات وانا سأترقب الآجال وأرى".وحول الانشقاقات داخل الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس، قال السبسي: "الحزب مستهدف وتعرض للنهش من كل الجوانب ومن كل الأطراف. النهضة كان لديها 68 مقعداً في المجلس النيابي وحافظت عليها وهي تساوم بها.. لكن كل الذين انشقوا وخرجوا وأسسوا أحزاباً خاصة بهم عن النداء، مثل حزب رئيس الحكومة، وحتى حزب المشروع، كان يضم 32 نائباً، والآن لديه فقط 16 نائباً. إذن، لا بد لهذه السياحة البرلمانية أن تزول، إذ لا يمكن لشعب أن يصوت لنائب بسبب اتجاه معين فيجده يذهب في اتجاه معاكس".ودعا الرئيس التونسي إلى إجراء تعديل على الدستور، قائلا: "الدستور الذي نعتبره بمثابة إنجاز كبير متقدم عن الأوضاع الماضية، لكن من الأجدى أن يقع إعادة النظر فيه حتى نتجنب الكثير من النواحي السلبية، فليس من المعقول أن تكون صلاحيات الرئيس المنتخب من طرف الشعب أقل من صلاحيات رئيس الحكومة المعين من الرئيس، وهذا كله يجب النظر فيه خلال المرحلة القادمة".