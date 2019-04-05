منظمة حقوقية: اعتقالات جديدة لناشطين بالسعودية

رام الله - دنيا الوطنأكدت منظمة حقوقية، أن السلطات السعودية اعتقلت المزيد من الناشطين السعوديين في إطار حملتها التي طالت مئات من الناشطين ورجال الدين.وكشفت منظمة (القسط) لدعم حقوق الإنسان، أن السلطات اعتقلت 6 ناشطين سعوديين بينهم سيدة، مرجحة أن يكون العدد أكبر من ذلك.وتشير تقارير إلى أن الدول الغربية، وخصوصا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، شددت الضغط على المملكة من أجل إطلاق سراح الناشطات، ما دفع السلطات لإطلاق سراح مؤقت لثلاثة منهن، بحسب (رويترز).