إنهاء مهام رئيس الاستخبارات الجزائري

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام جزائرية، أن اللواء عثمان طرطاق، المدعو بشير، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، تم إعفاؤه من منصبه.وكشفت قناة (النهار) الجزائرية أن عثمان طرطاق قد غادر مكتبه بصفته أيضا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية.ونقلت القناة، عن مصادر لم تذكر هويتها أنه تقرر إلغاء المنصب، الذي تم وضعه خصيصا للواء طرطاق، على مستوى رئاسة الجمهورية، والذي جعله في وضع غير طبيعي.وأوضحت أن العسكريين يخضعون لمصالح وزارة الدفاع الوطني، لكنهم في الواقع تم هيكلتهم كجهاز تابع لمصالح رئاسة الجمهورية، مضيفة أن هذا الوضع يعتبر وضعا غير طبيعي، يجعلهم يفلتون من تدابير الرقابة والتفتيش التي يخضع لها العاملون في المؤسسة العسكرية.