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دولي

نتنياهو يكشف أهم مبادئ إسرائيل لـ"صفقة القرن"

نتنياهو يكشف أهم مبادئ إسرائيل لـ"صفقة القرن"
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أهم مبادئ حكومته في صفقة القرن المزمع نشرها بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو، وفق ما نقلت عنه صحيفة (معاريف): "لا نقسم القدس، وحكومتي لن تقتلع أي مستوطن ولا أي مستوطنة".

وأضاف أن من مبادئ "صفقة القرن" أيضًا إبقاء سيطرة "إسرائيل" على كل المنطقة غرب الأردن، مشيراً الى أن بقاء الإسرائيليين الدائم في منطقة غرب الأردن، هو الصلاحية السيادية الأساسية التي بقيت بحوزتهم في أي وضع.

وكان السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة، داني دانون، قال، في وقت سابق: إن الإدارة الأميركية ستنشر خطة السلام الخاصة بها والمسماة إعلامياً "صفقة القرن" بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وأوضح دانون، لشبكة (CNN) الأميركية، أن الخطة باتت جاهزة بشكل كامل، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية تنتظر انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من الشهر الجاري، كما نفى عرض الخطة على بلاده.

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