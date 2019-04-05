الرئيس عباس يُعزي ملك البحرين

رام الله - دنيا الوطنعزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بوفاة الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة، بعد حياة قضتها بعمل الخير ومرضاة الله تعالى.ودعا الرئيس عباس، في برقية التعزية، المولى عز وجل ان يشمل الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وان يحفظ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومملكة البحرين وشعبها بكل خير.كما عزى الرئيس، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين، بوفاة شقيقته الشيخة عائشة.