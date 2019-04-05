دولي

الجيش الإسرائيلي يكشف عن مصفحة "النمر"

الجيش الإسرائيلي يكشف عن مصفحة "النمر"
رام الله - دنيا الوطن
كشف الجيش الإسرائيلي، عن تصنيع مركبة عسكرية جديدة ومصفحة باسم "النمر" ستستخدم من قبل قوات الجيش في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش، إن المركبة الجديدة "تتميز بقدرات متطورة، حيث تزن 10 طن وتسير بسرعة 70 كلم وتستوعب على الأقل 14 جنديًا ويمكنها حمل أوزان ثقيلة".

وأضاف "تتميز المصفحة بقدرتها على تجاوز الطرق الوعرة والضيقة، كما تشتمل على أنظمة السلامة ومثبت عليها أسلحة متقدمة ومدافع رشاشة، ونظام نفخ تلقائي للإطارات، وصدامات وشباك حديدية للوقاية من الحجارة وواقي من أشعة الشمس، ومثبطات حريق للحماية من زجاجات الملتوف كما أنها مكيفة من الداخل، قد يتم نقل عينات منها إلى جنوب إسرائيل أيضًا".

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