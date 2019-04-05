الزراعة بغزة ترفض إخراج حيوانات برية من رفح إلى الخارج

رام الله - دنيا الوطنرفضت وزارة الزراعة في قطاع غزة، ما أسمته "مزاعم مؤسسة (فور بوز) المهتمة برعاية الحيوانات البرية حول عدم رعاية الحيوانات في قطاع غزة".ومنعت الوزارة وفدا من المؤسسة من إخراج عدد من الحيوانات البرية من حديقة رفح، مؤكدة وجود رعاية متكاملة لها.وقال نائب مدير عام الخدمات البيطرية حسن عزام، وفق ما نقلت وكالة (الرأي): إن الوزارة تواصلت مع الجمعية وأخبرتها بعدم الحضور، لعدم وجود أسباب حقيقية لإخراج الحيوانات البرية.وأوضح عزام أن وفدا من المؤسسة دخل للقطاع مصطحبا عددا من المؤسسات الإعلامية، ليثبت وجود إهمال وعدم رعاية، وأنه جاء منقذا لتلك الحيوانات.وشدد على رفض الوزارة لهذه التحركات، مؤكدا وجود رعاية واهتمام كبيرين من الوزارة للثروة الحيوانية، وخصويا لإنتاج الحيوانات البرية في الحدائق.ولفت عزام إلى اهتمام الوزارة بوجود حيوانات برية وحدائق في قطاع غزة، لتكون متنفسا وشيئا جماليا لأهالي القطاع.وأشار إلى أنه جرى في القطاع إنتاج عدد من الحيوانات في الحدائق مثل الأسود والثعالب والذئاب والطيور النادرة وغيرها من الحيوانات.