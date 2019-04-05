شؤون فلسطينية

الاحتلال يُبعد أحد حارس المسجد الأقصى

الاحتلال يُبعد أحد حارس المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
سلّمت سلطات الاحتلال، ليلة أمس، حارس المسجد الأقصى المبارك عمران الرجبي قراراً بإبعاده عن المسجد لمدة خمسة أيام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الحارس الرجبي عصر أمس بعد الاعتداء عليه بالضرب لتصديه لعناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال ومحاولة منعهم تدنيس واقتحام مصلى باب الرحمة في الأقصى بأحذيتهم.

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