الاحتلال يكثف تواجده العسكري جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطننصبت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، عدة حواجز عسكرية وكثفت من تواجدها العسكري في محيط عدة قرى وبلدات في محافظة جنين.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية متنقلة وكثفت من تواجدها العسكري، ونشرت آلياتها في محيط قرى وبلدات: يعبد، وعرابة، وعجة، والرامة، وكفرراعي، وعلى شارع جنين- نابلس، ومحيط بلدة جبع، وعنزا، وزبوبا، وعانين، ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين في ظل الانتشار المكثف لدورياتها.