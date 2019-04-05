نتنياهو: أنا باق رئيسًا لحكومة إسرائيل لسنوات طويلة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في مقابلة نشرتها صحيفة "اسرائيل هيوم" الصادرة اليوم الجمعة، إنه باق في موقعه (رئيسا للحكومة) لسنوات طويلة.وأبدى نتنياهو قلقه على معسكر اليمين إذ اعتبره نائما، واذا لم يتحرك سيخسر، وأن لوائح الاتهام ضده يمكن ان تساهم في فوز "غانتس" في الانتخابات المقبلة، معتبرا أن هذا الشهر سيكون صعبا جدا على حياة غانتس، لافتا الى انه تلقى عدة ضربات سواء من الإعلام أو اليسار ولكنه لن يستسلم.وحول غانتس قال: مشكلة اليمين والليكود أنهم لم يتحركوا بعد من أجل الانتخابات، وهناك صحفيون لا يفهمون فلسفة ومنهج نتنياهو في السياسة، فيتحدثون ويكتبون عن نتنياهو ولكن اتركوهم يتحدثون كما يشاؤون.وأوضح نتنياهو أنه سيتحدث للجمهور الاسرائيلي في لقاء متلفز قبيل الانتخابات، وأكد أنه اذا لم يذهب 80% من جمهور اليمين والليكود الى الانتخابات سيخسرون اربعة مقاعد لصالح غانتس، الذي سيذهب للجمهور عبر القنوات الاخبارية 12 و13 وعبر الراديو ليقول للجمهور أنا قوي وموجود هنا من أجل التنافس مع نتنياهو.