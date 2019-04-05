دولي

نتنياهو: أنا باق رئيسًا لحكومة إسرائيل لسنوات طويلة

نتنياهو: أنا باق رئيسًا لحكومة إسرائيل لسنوات طويلة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في مقابلة نشرتها صحيفة "اسرائيل هيوم" الصادرة اليوم الجمعة، إنه باق في موقعه (رئيسا للحكومة) لسنوات طويلة.

وأبدى نتنياهو قلقه على معسكر اليمين إذ اعتبره نائما، واذا لم يتحرك سيخسر، وأن لوائح الاتهام ضده يمكن ان تساهم في فوز "غانتس" في الانتخابات المقبلة، معتبرا أن هذا الشهر سيكون صعبا جدا على حياة غانتس، لافتا الى انه تلقى عدة ضربات سواء من الإعلام أو اليسار ولكنه لن يستسلم.

وحول غانتس قال: مشكلة اليمين والليكود أنهم لم يتحركوا بعد من أجل الانتخابات، وهناك صحفيون لا يفهمون فلسفة ومنهج نتنياهو في السياسة، فيتحدثون ويكتبون عن نتنياهو ولكن اتركوهم يتحدثون كما يشاؤون.

وأوضح نتنياهو أنه سيتحدث للجمهور الاسرائيلي في لقاء متلفز قبيل الانتخابات، وأكد أنه اذا لم يذهب 80% من جمهور اليمين والليكود الى الانتخابات سيخسرون اربعة مقاعد لصالح غانتس، الذي سيذهب للجمهور عبر القنوات الاخبارية 12 و13 وعبر الراديو ليقول للجمهور أنا قوي وموجود هنا من أجل التنافس مع نتنياهو.

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يكشف عن مصفحة &#34;النمر&#34;

الجيش الإسرائيلي يكشف عن مصفحة "النمر"

ترامب وبوتين وماكرون من يدعمون في الانتخابات الإسرائيلية &#34;نتنياهو أم غانتس&#34;؟

ترامب وبوتين وماكرون من يدعمون في الانتخابات الإسرائيلية "نتنياهو أم غانتس"؟

سياسي روسي: سببان وراء زيارة نتنياهو لموسكو الآن

سياسي روسي: سببان وراء زيارة نتنياهو لموسكو الآن

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شرقي تركيا

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شرقي تركيا

ماكرون: القرار الإسرائيلي بتجميد العوائد الضريبية يتعارض مع أحكام بروتوكول باريس

ماكرون: القرار الإسرائيلي بتجميد العوائد الضريبية يتعارض مع أحكام بروتوكول باريس

واشنطن تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة &#34;الأزمة الإنسانية&#34; في فنزويلا

واشنطن تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة "الأزمة الإنسانية" في فنزويلا

تقرير: صعوبات في التحكم مع هبوط مقدمتها واجهت قائدي الطائرة الإثيوبية

تقرير: صعوبات في التحكم مع هبوط مقدمتها واجهت قائدي الطائرة الإثيوبية

شاهد: إقامة جنازة الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل الذي أعيدت رفاته بعد 37 عاماً

شاهد: إقامة جنازة الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل الذي أعيدت رفاته بعد 37 عاماً

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُعزي ملك البحرين

الرئيس عباس يُعزي ملك البحرين

&#34;الأوقاف الاسلامية&#34; تستنكر إبعاد الاحتلال 50 حارسًا للأقصى بسبب فتحهم باب الرحمة

"الأوقاف الاسلامية" تستنكر إبعاد الاحتلال 50 حارسًا للأقصى بسبب فتحهم باب الرحمة

الخارجية: الطفل الفلسطيني هو المستقبل المستدام لدولتنا المستقلة

الخارجية: الطفل الفلسطيني هو المستقبل المستدام لدولتنا المستقلة

الاحتلال يُبعد أحد حارس المسجد الأقصى

الاحتلال يُبعد أحد حارس المسجد الأقصى

الاحتلال يكثف تواجده العسكري جنوب جنين

الاحتلال يكثف تواجده العسكري جنوب جنين

الاحتلال يشن حملة مداهمات ليلية بالضفة الغربية ويعتقل مواطنين

الاحتلال يشن حملة مداهمات ليلية بالضفة الغربية ويعتقل مواطنين

الطقس: دافئ مع انخفاض على درجة الحرارة

الطقس: دافئ مع انخفاض على درجة الحرارة

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

منوعات

فيديو..صابرين: &#34;انا مش محجبة واللي حينزل معي القبر يقول البس ايه&#34;

فيديو..صابرين: "انا مش محجبة واللي حينزل معي القبر يقول البس ايه"

فيديو: &#34;كيت ميدلتون&#34; تتخذ قرارها بعد خيانة الأمير ويليام لها

فيديو: "كيت ميدلتون" تتخذ قرارها بعد خيانة الأمير ويليام لها

موديل شهيرة وقفت أمام الوفد المصاحب لحاكم دبي..شاهد ماذا فعل حارسه الشخصي

موديل شهيرة وقفت أمام الوفد المصاحب لحاكم دبي..شاهد ماذا فعل حارسه الشخصي

فيديو: الدكتورة خلود وزوجها أمين في لقطات رومانسية من جزر المالديف

فيديو: الدكتورة خلود وزوجها أمين في لقطات رومانسية من جزر المالديف

فيديو..دموع: أتشرف بالعمل في الملاهي الليلية.. وأحلام سببت لي حالة نفسية

فيديو..دموع: أتشرف بالعمل في الملاهي الليلية.. وأحلام سببت لي حالة نفسية

نيكول سابا تتعرض للإحراج على الهواء بسبب زوجها

نيكول سابا تتعرض للإحراج على الهواء بسبب زوجها

زوجة تامر حسني تتلقى تحذيرًا: احترسي من أسيل عمران

زوجة تامر حسني تتلقى تحذيرًا: احترسي من أسيل عمران

شاهد: ليلى طاهر بظهور نادر.. كيف بدا شكلها في سن الـ 77؟

شاهد: ليلى طاهر بظهور نادر.. كيف بدا شكلها في سن الـ 77؟

ماذا قالت صافيناز عن اعتناقها الإسلام وقرار العيش بالسعودية؟

ماذا قالت صافيناز عن اعتناقها الإسلام وقرار العيش بالسعودية؟

سمية الألفي في تصريح جريء: &#34;ندمانة على طلاقي من فاروق الفيشاوي&#34;.. والأخير يردُّ

سمية الألفي في تصريح جريء: "ندمانة على طلاقي من فاروق الفيشاوي".. والأخير يردُّ

عربي

محاكمة عاجلة لستة مصريين متهمين قتلوا مواطناً كويتياً في القاهرة

محاكمة عاجلة لستة مصريين متهمين قتلوا مواطناً كويتياً في القاهرة

السعودية تعتزم طرح عطاء بمليارات الدولارات لبناء أول مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء

السعودية تعتزم طرح عطاء بمليارات الدولارات لبناء أول مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء

انفجار سيارة ملغومة أمام مطعم قرب أكاديمية الشرطة في مقديشو

انفجار سيارة ملغومة أمام مطعم قرب أكاديمية الشرطة في مقديشو

الجيش الليبي يقترب من طرابلس بحراً والأمم المتحدة تؤكد بأنه لا حلَّ عسكرياً للأزمة

الجيش الليبي يقترب من طرابلس بحراً والأمم المتحدة تؤكد بأنه لا حلَّ عسكرياً للأزمة