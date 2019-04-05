ترامب وبوتين وماكرون من يدعمون في الانتخابات الإسرائيلية "نتنياهو أم غانتس"؟

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أبرز زعماء العالم، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، لهم توجهات في الصراع الحاصل قبيل الانتخابات الإسرائيلية.وأكد الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، بشكل واضح وصريح، وما كان من منح الجولان إلا عربون دعم لنتنياهو قبيل الانتخابات المزمعة هذا الشهر.وأضاف رافيد، أن الأمر ذاته، ينطبق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يتدخل في الانتخابات لصالح نتنياهو والليكود.وأوضح أن الأمر المختلف يكمن بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتدخل في الانتخابات لصالح أزرق أبيض حيث يستضيف يائير لابيد في قصر الإليزيه اليوم.في سياق آخر، أظهرت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، تقدم قائمة "أبيض أزرق" في فارق ضئيل عن "الليكود"، وسط تفوق ثابت لمعسكر اليمين، وتعزيز قوة الأحزاب الصغيرة على حساب الأحزاب الكبيرة.وبحسب نتائج الاستطلاع الأخير، الذي أجرته، صحيفة (يسرائيل هيوم)، يحصل حزب "كحول لفان" على 32 مقعدا، مقابل حصول حزب "الليكود" على 27 مقعدا في الكنيست القادمة.وبينت نتائج الاستطلاع، حصول حزب "العمل" على 10 مقاعد، وبذلك يكون القوة الثالثة في الكنيست، ويليه في الترتيب، حزبي "يهودت هتوراة"، و"ميرتس"، بحصول كل منهم على 8 مقاعد.ووفقا لنتائج الاستطلاع، يحصل كل من "اتحاد اليمين" و"اليمين الجديد" وتحالف "الجبهة والعربية التغيير" و"زيهوت" و"كولانو"، على 6 مقاعد لكل منهم. بينما يحصل كل من حزب "شاس" على 5 مقاعد فقط، ولا يتخطى كل من حزبي "جيشير" ويسرائيل بتنا" نسبة الحسم.وأشارت نتائج الاستطلاع، الى حصول أحزاب معسكر اليمين على 64 مقعدا بالكنيست، مقابل 56 مقعدا لأحزاب معسكر اليسار والوسط.